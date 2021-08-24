Всего в больнице уже сделали более полсотни трансплантаций. Внутри нового центра обустроят операционные и реанимацию.

К теме Львовские медики провели первую в Украине реконструкцию лица: фото до и после

Во Львове откроют центр трансплантологии

В Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова 25 августа откроют современный центр трансплантологии и фотовыставку "Время жить". Мероприятие состоится по случаю 30-летия Независимости Украины.

Это еще один важный шаг на пути Украины к трансплантационной независимости, который мы хотим сделать вместе с вами и нашими пациентами,

– отметили в больнице.

Новый центр будет иметь внутри операционные и реанимацию. Он станет первым таким центром в Украине. Львовские врачи смогут с помощью трансплантации спасать сотни жизней.

Заметьте! Сейчас Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова находится в лидерах украинской трансплантации. С начала 2021 года там пересадили 32 органа. В целом врачи медучреждения выполнили уже 54 трансплантации.

В рамках мероприятия состоится выставка

Также в больнице представляют фотовыставку "Время жить". Это социально-информационный проект, в котором приняли участие 14 украинцев, которые получили шанс на жизнь благодаря трансплантации. Они фотографировались с часами, которые символизируют время. Это время, которое у пациентов едва не забрала болезнь и которое они получили благодаря донорскому органу.

Фотографии украсят стены нового отделения, чтобы вдохновлять и быть положительным примером для тех, кто еще решается на трансплантацию. Также фотовыставку "Время жить" в течение 25 августа выставят на площади Рынок перед Львовским городским советом. Кроме этого, чтобы повысить осведомленность людей о трансплантации, врачи будут раздавать прохожим листовки с мифами о донорстве.

Читайте также От 90-х до сегодня: как менялась украинская медицина