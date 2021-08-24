Загалом у лікарні вже зробили понад пів сотні трансплантацій. Всередині нового центру облаштують операційні та реанімацію.

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У Львові відкриють центр трансплантології

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова 25 серпня відкриють сучасний центр трансплантології та фотовиставку “Час жити”. Захід відбудеться з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Це ще один важливий крок на шляху України до трансплантаційної незалежності, який ми хочемо зробити спільно з вами та нашими пацієнтами,

– зазначили у лікарні.

Новий центр матиме всередині операційні та реанімацію. Він стане першим таким центром в Україні. Львівські лікарі зможуть за допомогою трансплантації рятувати сотні життів.

Зауважте! Наразі Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги Львова перебуває у лідерах української трансплантації. Від початку 2021 року там пересадили 32 органи. Загалом лікарі медзакладу виконали вже 54 трансплантації.

У межах заходу відбудеться виставка

Також у лікарні презентують фотовиставку "Час жити". Це соціально-інформаційний проєкт, в якому взяли участь 14 українців, які отримали шанс на життя завдяки трансплантації. Вони фотографувалися з годинниками, які символізують час. Це час, який у пацієнтів мало не забрала хвороба і який вони отримали завдяки донорському органу.

Світлини прикрасять стіни нового відділення, щоб надихати та бути позитивним прикладом для тих, хто ще зважується на трансплантацію. Також фотовиставку "Час жити" протягом 25 серпня виставлять на площі Ринок перед Львівською міською радою. Окрім цього, щоб підвищити обізнаність людей щодо трансплантації, лікарі роздаватимуть перехожим листівки з міфами про донорство.

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