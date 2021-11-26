Петиция о демонтаже памятника тоже собрала необходимые 500 голосов. Теперь депутаты должны рассмотреть обе.

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Петиция собрала голоса в рекордный срок

В конце августа во Львове на площади Маланюка установили скульптуру Франца Ксавера Моцарта. Памятник вызвал ряд дискуссий среди горожан. Некоторые были категорически против него. Поэтому в августе львовянка Наталья Криничанка зарегистрировала петицию о сносе скульптуры. Необходимые для рассмотрения депутатами ЛГС 500 голосов собрали за 1,5 месяца.

Однако многие львовяне выступили против сноса памятника. Рассмотрение петиции о его демонтаже должно было стать одним из кульминационных моментов заседания горсовета 25 ноября. Однако это сделать не успели, поэтому рассмотрение перенесли на 30 ноября.

Львовянка Дарья Лаврин утром 25 ноября зарегистрировала петицию против демонтажа памятника Моцарту. За считанные часы она собрала необходимое количество голосов. По состоянию на 15:40 26 ноября, петицию подписали 585 человек. До сих пор с такой же скоростью голосовали только за возобновление очного обучения в младших школах.

Прошу поддержать сохранение скульптуры Ксаверу Моцарту во Львове, потому что среди львовян есть такие, которые считают ее красивой и эстетичной. Возможно, скульптура не имеет традиционного вида, по сравнению с большинством памятников, которые открывались во Львове за последние годы – но это не причина ее демонтировать,

– говорится в тексте петиции.

Теперь депутатам Львовского горсовета нужно рассмотреть обе петиции с взаимоотрицающими требованиями.

Заметьте Петиция о демонтаже памятника Моцарту во Львове собрала необходимые 500 голосов

Коротко об открытии памятника Францу Ксаверу Моцарту