На Стахіва чомусь склали постанову аж 5 травня. Йому загрожувало лише 170 гривень штрафу.

Актуально Депутати звернулися до СБУ щодо діяльності львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

Стахів увірвався на пресконференцію без маски

У матеріалах справи мовиться, що 22 лютого під час першого брифінгу нового начальника поліції Львівщини Олександра Шляховського Стахів разом зі своїми прихильниками увірвався до управління поліції. Чоловік не хотів одягнути маску, перешкоджав роботі журналістів і, як наслідок, зірвав пресконференцію.

Через 2 місяці після інциденту, 5 травня, поліцейські склали на провокатора протокол за "перебування у громадських місцях без маски". Стахіву загрожувало 170 гривень штрафу. Чоловік вирішив оскаржити цю постанову, тож звернувся до суду.

Суд скасував штраф

За словами Стахіва, постанова – незаконна, позаяк її склали не на місці порушення, а через понад 2 місяці у Золочеві. Окрім цього, чоловік просив суд поновити термін на оскарження цієї постанови, адже дізнався про неї у вересні від виконавчої служби.

Суддя Галицького районного суду Наталія Зубачик 4 листопада визнала, що поліцейські порушили закон, склавши адмінпротокол через понад 2 місяці після інциденту. Вони повинні були це зробити не пізніше, ніж за 2 місяці.

Суд, враховуючи обставини справи, поновив Стахіву термін на оскарження постанови. Окрім того, її повністю скасували, а справу проти провокатора закрили. Тепер ГУ Нацполіції Львівщини повинне сплатити 454 гривні судового збору. За українським законодавством, це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.

Зауважте Хотів довести відсутність пандемії: в лікарні на Закарпатті затримали активіста зі Львова

Коротко про Остапа Стахіва