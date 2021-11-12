На Стахива почему-то составили постановление 5 мая. Ему угрожало всего 170 гривен штрафа.

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Стахов ворвался на пресс-конференцию без маски

В материалах дела говорится, что 22 февраля во время первого брифинга нового начальника полиции Львовщины Александра Шляховского Стахив вместе со своими сторонниками ворвался в управление полиции. Мужчина не хотел надеть маску, препятствовал работе журналистов и, как следствие, сорвал пресс-конференцию.

Через 2 месяца после инцидента, 5 мая, полицейские составили на провокатора протокол за "нахождение в общественных местах без маски". Стахиву угрожало 170 гривен штрафа. Мужчина решил обжаловать это постановление и обратился в суд.

Суд отменил штраф

По словам Стахива, постановление – незаконное, так как его составили не на месте нарушения, а спустя более 2 месяцев в Золочеве. Кроме этого, мужчина просил суд восстановить срок обжалования этого постановления, так как узнал о нем в сентябре от исполнительной службы.

Судья Галицкого районного суда Наталья Зубачик 4 ноября признала, что полицейские нарушили закон, составив админпротокол спустя более 2 месяцев после инцидента. Они должны были это сделать не позже, чем через 2 месяца.

Суд, учитывая обстоятельства дела, возобновил Стахиву срок обжалования постановления. Кроме того, его полностью упразднили, а дело против провокатора закрыли. Теперь ГУ Нацполиции Львовщины должно уплатить 454 гривны судебного сбора. По украинскому законодательству это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

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