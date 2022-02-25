У Львові біля військкомату затримали чоловіка, який фотографував об'єкти й черги

У Львові біля військкомату затримали підозрілого чоловіка. У його телефоні нібито виявили символіку окупантів.

Чоловік фотографував людей, які стояли у черзі, та об'єкти. На місце події прибули правоохоронці.

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Затримали цікавого персонажа. Кажуть що в телефоні купа сепарської символіки і фоток нашого чарівного міста,

– розповів Віктор Біщук.

Зауважимо, у разі, якщо ви помітите підозрілих осіб на вулицях, телефонуйте у поліцію.