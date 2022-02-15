У Львові лікарі 3 місяці виходжували крихітних двійнят: один важив менше кілограма

У Львівському обласному перинатальному центрі дивом врятували двох маляток, які народилися передчасно. Це тривало аж 85 діб.

У момент народження хлопчики Матвій і Максим важили тільки 950 та 1100 грамів. Детальніше про непростий шлях виходжування розповіли в цьому Центрі.

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Породіллю привезла швидка допомога у відділення патології вагітності. Безводний період першої дитини загалом становив 22 дні. На 27 – 28 тижні вагітності успішно провели кесарів розтин. Слід зауважити, що операцію проводила завідувач пологового відділення Ігор Ковальчук.

Після цього дітей негайно перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Там малюками вже опікувалася завідувачка цього відділення Вероніка Колдра.



Один із хлопчиків, який рятували / Фото Львівського обласного перинатального центру

Відправилися додому більшими у 2 рази

Коли стан більш-менш стабілізувався хлопчиків направили до відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей. Там за їхнім виходжуванням стежили всі працівники та завідувачка відділення Наталя Кунта.

Завдяки великій кількості зусиль батьків і персоналу Центру, малюки 15 лютого відправилися додому. На момент виписки їхня вага вже становила 2270 та 2740 грамів.

Також на 2 етапі виходжування вкрай допомогли дітям лікарі неонатологи – Світлана Процик та Наталя Ваславик.

Читайте повний текст допису зі сторінки Львівського обласного клінічного перинатального центру:

Сьогодні маємо приємну подію – виписку Матвія та Максима, які знаходилися у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі 85 діб.

Пацієнтку Т. привезла швидка допомога. Спочатку госпіталізація у відділення патології вагітності.

Безводний період першої дитини склав 22 дні. На 27-28 тижні вагітності проведений ургентний кесарів розтин завідувачем пологового відділення Ігор Ковальчук.

Вага при народженні хлопчиків 950 та 1100 грамів.

Діти пройшли непростий шлях від відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених (завідувачка Вероніка Колдра) до відділення постінтенсивного догляду новонароджених і виходжування недоношених дітей (завідувачка Наталя Кунта). Багато зусиль зі сторони батьків та персоналу й ось здорові та щасливі братики виписуються додому. Вага на момент виписки 2270 та 2740 грами.

Лікарі неонатологи 2 етапу виходжування:

Світлана Процик

Наталя Ваславик

Щодня робимо перинатальний світ кращим!