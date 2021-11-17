У Львові пара влаштувала шопінг із чужою карткою: ні в чому собі не відмовляли
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
Львів'янка загубила банківську картку і помітила, що з неї почали зникати гроші. Виявилось, що до цього причетна пара, яка її знайшла.
Зловмисників оперативно затримали. Однак картки в них вже не було.
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Жінка загубила банківську картку
Приблизно о 13:00 15 листопада до правоохоронців за допомогою звернулася 36-річна львів'янка. Жінка розповіла, що не знає, як вона втратила свою банківську картку. Однак вона помітила, що хтось нею розраховується.
Окрім цього, зловмисники знімали з картки гроші. Вони встигли витратити приблизно 2,5 тисячі гривень. Невідомі здійснили покупки в магазинах і оплатили комунальні послуги.
Пара розраховувалась карткою львів'янки / Фото Патрульної поліції Львівщини
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Правоохоронці швидко розшукали зловмисників
Патрульні з'ясували, що до злочину можуть бути причетними 41-річна жінка та 44-річний чоловік. Їх знайшли на вулиці Кузнярівка. Зловмисники тримали в руках речі, котрі придбали у магазинах, з яких заявниці приходили сповіщення про зняття грошей.
Картки із собою вони вже не мали. Однак пара зізналася, що її використовувала. Затриманих відвезли у відділ поліції для встановлення обставин. Їм можуть повідомити про підозру в:
- "незаконному заволодінні паспортом або іншим важливим особистим документом";
- "крадіжці".
Зловмисникам загрожує до 850 гривень штрафу, до 3 місяців арешту або до 3 років обмеження волі.