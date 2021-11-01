У Львові в пасажирського автобуса відлетіло колесо під час руху: фото з місця події

В автобуса "Електрон" у Львові 1 листопада відлетіло колесо під час руху. Воно влучило у Ford Focus, який припаркували обабіч дороги.

Інцидент трапився на вулиці Мазепи. У салоні автобуса пасажирів не було.

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В автобуса відлетіло колесо під час руху

Автобус "Електрон", який курсує за маршрутом №46, вранці 1 листопада їхав вулицею Мазепи. В якийсь момент у нього відлетіло колесо. За інформацією Патрульної поліції, воно влучило у припаркований біля будинку №2а автомобіль Ford Focus.

Для оформлення ДТП приблизно о 8:00 на місце події викликали патрульних. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Дивіться фото з місця ДТП /Фото Патрульної поліції Львівщини та "Варта 1"

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Перед інцидентом автобус підрізало авто

В АТП-1 розповіли, що водій вранці їхав на маршрут. На момент ДТП пасажирів у салоні не було. Речниця АТП-1 Ірина Рєвунова зазначила, що, за словами водія, під час руху його підрізало невідоме авто. Щоб уникнути аварії, чоловік звернув у бік. Внаслідок цього автобус наїхав на бордюр.

Водій одразу ж повідомив диспетчерам, що повертається в АТП. Коли він розвертався, в автобуса відлетіло заднє ліве колесо. Наразі на підприємстві проводять перевірку та з'ясовують обставини інциденту.

Патрульні склали на 40-річного водія протокол за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів". Чоловікові загрожує 340 гривень штрафу або позбавлення водійського посвідчення терміном від 6 місяців до року.