У Львові перекриють частину Стрийської через репетицію маршу: як курсуватиме транспорт

У Львові через проведення репетиції маршу за участю військовослужбовців ЗСУ та країн-партнерів перекриють частину вулиці Стрийської. Тож деякі тролейбуси не курсуватимуть, а автобуси змінять маршрути.

Перекриття відбудеться у 3 точках. Також рух обмежать в день проведення урочистих заходів – 23 серпня.

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У Львові перекриють частину Стрийської

Військовослужбовці ЗСУ та країн-партнерів 19 серпня проведуть репетицію маршу до Дня Прапора. Тож з 20:00 до 22:00 відбудуться перекриття у 3 точках: на перетині вулиць Стрийська – Літня, перетині вулиць Героїв Майдану і Бой-Желенського та перетині Стрийської – Сахарова.

Таким чином, ділянка від вулиці Сахарова до Монумента слави буде перекрита. Ідентична репетиція відбуватиметься 21 серпня, у суботу, з 8:00 до 10:00,

– зазначили в ЛМР.

Також у день проведення урочистих заходів, 23 серпня, ця ділянка буде перекрита з 7:00 на кілька годин

Відбудуться зміни у русі транспорту

У зв’язку з проведенням репетиції, відбудуться тимчасові зміни у русі громадського транспорту. Зокрема, якщо Стрийська буде перекрита на цій ділянці на час репетиції, то тролейбус № 25 не курсуватиме.

"Автобусні маршрути № 3А, 18 і 44 будуть об’їздити вулицю Стрийську по Франка, Панаса Мирного і Чмоли", – додали в мерії.

Детальніше про зміни в русі громадського транспорту, з урахуванням усіх заходів до 30-річчя Незалежності України, в управлінні транспорту обіцяють повідомити додатково.

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