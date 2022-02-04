У Львові раптово помер відомий актор Борис Триус

Про смерть Заслуженого артиста України Бориса Триуса повідомили 3 лютого. Актор віддав служінню сцені 45 років свого життя.

Борис Триус помер у віці 70 років. У театрі не повідомили причини його смерті.

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Помер Заслужений артист України Борис Триус

У Першому українському театрі для дітей та юнацтва 3 лютого повідомили про смерть актора Бориса Триуса. Він був Заслуженим артистом України та улюбленцем публіки, який 45 років свого життя працював як актором, так і завідувачем трупи. У його творчому доробку – понад 70 блискучих ролей.

В нашому серці вічно житиме пам'ять не лише про колегу, але про друга, побратима, учителя і наставника. Сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким Бориса Триуса,

– зазначили в театрі.

За інформацією "НВ Львів", останні кілька років Борис Триус хворів після перенесеного інсульту. У виставах він не грав, однак його любили та пам'ятали. Про час прощання та чину похорону поки не повідомили.



Помер Заслужений артист України Борис Триус / Фото "Перший театр"

Коротка біографія Бориса Триуса

Актор народився у 1951 році у місті Лохвиця, що на Полтавщині.

У шкільні роки він був активним учасником драматичного гуртка.

Потім Триус закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого та пройшов службу в армії.

Згодом актор працював у Закарпатському театрі та Київському театрі імені Івана Франка.

З 1973 року він був актором Львівського театру юного глядача імені Горького (нині – Перший український театр для дітей та юнацтва).

Текст допису "Першого театру":

Відійшов у засвіти Борис Триус. Заслужений артист України та улюбленець публіки – 45 років свого життя Борис Вікторович віддав служінню сцені, як актор і як завідувач трупи. У його творчому доробку більш ніж 70 блискучих ролей.

В нашому серці вічно житиме пам’ять не лише про колегу, але про друга, побратима, учителя і наставника. Сумуємо та висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та близьким Бориса Триуса.