У Львові та Рудному 21 липня низка будинків залишиться без світла: список вулиць

21 липня 2021 , 14:07

Джерело:

Львівобленерго

Фахівці Львівобленерго 21 липня проводитимуть ремонтні роботи на електромережах. Тож у Львові та Рудному низка будинків тимчасово залишиться без світла.

Причина відключення світла - проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Петлюри – будинки № 2а, 4;
  • вулиця Героїв УПА – будинок № 73;
  • вулиця Кульпарківська – будинок № 59, 61, 63, 65 ;
  • вулиця Грабянки – будинок № 34 – 68(парні);
  • вулиця Музики – будинок № 1 – 12. 

Де у Рудному не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Шевченка – будинки № 17 – 57 (непарні), 54 – 94 (парні);
  • вулиця Юнацька – всі будинки;
  • вулиця Купера – всі будинки;
  • вулиця Піскова – всі будинки;
  • вулиця Бічна Піскова – всі будинки;
  • вулиця Сполучна – будинки № 1, 3;
  • вулиця Лісна – будинки № 15, 35б;
  • вулиця Дитяча – будинки № 3, 5.
Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень світла у Львові можна дізнатися на сайті Львівобленерго.
Автор: Ольга Котів