Попри негоду температура буде досить високою. В області очікують до 25 градусів вище нуля.

До теми Прогноз погоди на 21 липня: дощі трохи освіжать Україну

У Львові литимуть дощі

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, в області 21 липня буде хмарно з проясненнями. Місцями литимуть зливи. Окрім цього, очікують град та грози. Можливе погіршення видимості під час опадів 500 – 1000 метрів.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень очікують пориви штормового вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться. Температура коливатиметься від 22 до 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 21 липня / Дані Укргідрометцентру

Зауважте Як поводитись під час грози вдома та на вулиці

Синоптики оголосили штормове попередження

Львівська мерія застерігає містян зважати на прогноз погоди та бути обачними. У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадали, що під час грози не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, адже пориви вітру можуть пошкодити їх. Також слід уникати відкритої місцевості та води, адже вона дуже добре проводить струм.

Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті – сховайтеся у магазини, під'їзд тощо. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає у найвищі з них – дуби, тополі, сосни,

– зазначили в управлінні.

Також під час грози небезпечно розмовляти мобільним телефоном, тож його краще вимкнути.

Зауважте! В разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій львів'ян просять телефонувати "Гарячу лінію міста" за коротким номером 1580.