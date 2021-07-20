Водночас найменшу температуру стовпчики термометрів покажуть на Західній Україні. Там 21 липня буде +21...+23 градуси.
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Із самого ранку на заході України небо буде у полоні хмар. Дрібний дощ, що падав вночі, не відступить аж до вечора. Синоптики прогнозують грози. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси. На сході України також дощитиме, проте стовпчики термометрів там покажуть +32...+34 градуси.
На півдні очікується хмарна погода. Синоптики не виключають град з грозою, а також шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. Повітря максимально прогріється до +32...+34 градусів. Мешканцям Північної України також слід готуватися до грози та зливи. Температура повітря становитиме +21...+23 градуси.
У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сильний дощ, який у другій половині дня зміниться дощем із грозами. Термометри покажуть +21...+23 градуси.
Прогноз погоди у містах України на 21 липня
Ужгород – +22...+24
Львів – +23...+25
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +21...+23
Чернівці – +21...+23
Хмельницький – +21...+23
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +21...+23
Вінниця – +21...+23
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +28...+30
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +30...+32
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +22...+24
Чернігів – +21...+23
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +31...+33
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +30...+32
Київ – +21...+23
Погода у містах України 21 липня / Фото Укргідрометцентру