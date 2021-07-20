В то же время наименьшую температуру столбики термометров покажут на Западной Украине. Там 21 июля будет +21...+23 градуса.

Важно Худший сценарий из возможных: климатолог бьет тревогу из-за жары в Украине

С самого утра на западе Украины небо будет в плену облаков. Мелкий дождь, что падал ночью, не отступит до вечера. Синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. На востоке Украины также будет дождливо, однако столбики термометров там покажут +32...+34 градуса.

На юге ожидается облачная погода. Синоптики не исключают град с грозой, а также шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух максимально прогреется до +32...+34 градусов. Жителям Северной Украины также следует готовиться к грозе и ливню. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.

В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром ожидается сильный дождь, который во второй половине дня сменится дождем с грозами. Термометры покажут +21...+23 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на 21 июля

Ужгород – +22...+24

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +21...+23

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +22...+24

Ровно – +22...+24

Житомир – +21...+23

Винница – +21...+23

Одесса – +28...+30

Николаев – +28...+30

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +21...+23

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +29...+31

Запорожье – +31...+33

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +21...+23



Погода в городах Украины 21 июля / Фото Укргидрометцентра