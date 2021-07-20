Такая жара летом связана с антициклональной погодой. Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института.

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Температурные рекорды

Только в Киеве с начала 2021 года было зафиксировано более 20 температурных рекордов.

16 июля, например, там был самый теплый день за 141 год. Температура воздуха достигала +28,8.

Минимальная температура не опускалась ниже +24,4, что на 2,4 градуса теплее, чем в 2001.

В то же время 14 июля во Львове зафиксировали рекорд – этот день был самым жарким за последние 75 лет.

Почему формируются волны тепла

Эксперт объяснила, если есть мощный малоподвижный антициклон, в течение длительного времени он сохраняется на определенной территории и не уменьшает своей интенсивности, а наоборот – растет. Из-за этого при малом количестве облаков земная поверхность прогревается достаточно сильно, соответственно от нее нагревается воздух, а люди чувствуют жару.

Более того, параллельно в страну может поступать жаркий и сухой воздух. В середине июля он "мигрировал", в частности, из районов Средней Азии и Каспийского моря

Из-за долгого дня и безоблачной погоды воздух нагревается еще больше. В конце концов, температура достигает +35 градусов и выше,

– отметила Балабух.

И добавила, что в отдельных регионах к вышеупомянутым факторам добавляется также "феновый эффект". Такое происходит, когда прогревается воздух, который опускается, пройдя перед этим горные массивы.

Обратите внимание! Такой "феновый эффект" наблюдался, например в Канаде, когда столбики термометров показывали более 49 градусов тепла. Это спровоцировало массовые пожары.

Температура в Украине растет

По словам климатолога, температура воздуха в Украине существенно начала расти еще с середины 1990-х годов. "Глобальный рост – это где-то 1970-е годы, в Европе – где-то 1980-е", – уточнила она.

Но последние 30 лет, особенно последние 5, являются самыми жаркими. Это свидетельствует о том, что у нас происходит ускорение климатических изменений,

– отметила эксперт.

Балабух предупредила, что такие процессы становятся интенсивнее. Поэтому они будут наблюдаться в Украине и вообще во всем мире все чаще и чаще. Речь идет именно о рекордах, связанных с аномально высокой температурой.

Метеоролог пояснила, что к таким изменениям привела, в частности, деятельность человека. Выбросы парниковых газов увеличиваются, парниковый эффект усиливается. Именно поэтому события теперь развиваются по наихудшему из сценариев, которые климатологи прогнозировали.