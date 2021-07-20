Така спека влітку пов'язана з антициклональною погодою. Про це розповіла Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту.

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Температурні рекорди

Лише у Києві від початку 2021 року було зафіксовано понад 20 температурних рекордів.

16 липня, наприклад, там був найтепліший день за 141 рік. Температура повітря сягала +28,8.

Мінімальна температура не опускалася нижче +24,4, що на 2,4 градуса тепліше, ніж у 2001.

Водночас 14 липня у Львові зафіксували рекорд – цей день був найспекотнішим за останні 75 років.

Чому формуються хвилі тепла

Експертка пояснила, якщо є потужний малорухомий антициклон, протягом тривалого часу він зберігається на певній території й не зменшує своєї інтенсивності, а навпаки – зростає. Через це при малій кількості хмар земна поверхня прогрівається досить сильно, відповідно від неї нагрівається повітря, а люди відчувають спеку.

Ба більше, паралельно у країну може надходити спекотне й сухе повітря. У середині липня воно "мігрувало", зокрема, із районів Середньої Азії та Каспійського моря

Через довгий день та безхмарну погоду повітря нагрівається ще більше. Зрештою, температура сягає +35 градусів й вище,

– зазначила Балабух.

Й додала, що в окремих регіонах до вищезгаданих чинників додається також "феновий ефект". Таке відбувається, коли прогрівається повітря, яке опускається, пройшовши перед цим гірські масиви.

Зверніть увагу! Такий "феновий ефект" спостерігався, наприклад у Канаді, коли стовпчики термометрів показували понад 49 градусів тепла. Це спровокувало масові пожежі.

Температура в Україні зростає

За словами кліматологині, температура повітря в Україні суттєво почала зростати ще з середини 1990-их років. "Глобальний ріст – це десь 1970-ті роки, в Європі – десь 1980-ті", – уточнила вона.

Але останні 30 років, особливо останніх 5, є найспекотнішими. Це свідчить про те, що у нас відбувається прискорення кліматичних змін,

– зазначила експертка.

Балабух попередила, що такі процеси стають інтенсивнішими. Тож вони спостерігатимуться в Україні та й загалом у всьому світі все частіше й частіше. Мовиться саме про рекорди, пов'язані з аномально високою температурою.

Метеорологиня пояснила, що до таких змін призвела, зокрема, діяльність людини. Викиди парникових газів збільшуються, парниковий ефект посилюється. Саме тому події тепер розвиваються по найгіршому зі сценаріїв, який прогнозували кліматологи.