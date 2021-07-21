Причина відключення світла - проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Актуально У Львові знову розгуляється негода: оголосили штормове попередження
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Петлюри – будинки № 2а, 4;
- вулиця Героїв УПА – будинок № 73;
- вулиця Кульпарківська – будинок № 59, 61, 63, 65 ;
- вулиця Грабянки – будинок № 34 – 68(парні);
- вулиця Музики – будинок № 1 – 12.
Де у Рудному не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Шевченка – будинки № 17 – 57 (непарні), 54 – 94 (парні);
- вулиця Юнацька – всі будинки;
- вулиця Купера – всі будинки;
- вулиця Піскова – всі будинки;
- вулиця Бічна Піскова – всі будинки;
- вулиця Сполучна – будинки № 1, 3;
- вулиця Лісна – будинки № 15, 35б;
- вулиця Дитяча – будинки № 3, 5.