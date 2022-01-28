У Львові сталася масштабна пожежа: вогонь гасять 43 рятувальники

У складській будівлі у Львові 28 січня трапилася пожежа. Масштабне займання вирушили долати 43 вогнеборці.

Станом на 16:30 пожежу ще не загасили. Попередньо, внаслідок займання ніхто не постраждав.

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У Львові спалахнула складська будівля

Приблизно о 14:05 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Волинській. Вогонь спалахнув на останньому поверсі 2-поверхової складської будівлі. Там загорілися меблі на площі приблизно 200 квадратних метрів.

За інформацією ZAXID.NET, склад, в якому сталася пожежа, розташований на ділянці, де фірма родини екснардепа Ігоря Васюника планує звести діловий центр.

Пожежа сталася в одному зі складських приміщень, яке орендує невеликий виробник меблів. Що стало причиною – будуть встановлювати фахівці,

– розповіли журналістам в оточенні Васюника.

До місця події виїхали вогнеборці за підвищеним номером виклику. О 14:36 їм вдалося локалізували пожежу. Однак роботи щодо її ліквідації поки тривають. На місці працюють 43 рятувальники та 10 одиниць спецтехніки.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини