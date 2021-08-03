Загинув під час затримання: суд виніс вирок 6 львівським патрульним за смерть 22-річного юнака
Джерело:ZAXID.NET
У 2018 році під час затримання трагічно загинув 22-річний хлопець. Він проковтнув згорток з наркотиками та знепритомнів. Суд жорстоко покарав шістьох поліцейських за смерть юнака.
Хлопець помер від асфікції. У згортку, який він проковтнув, був канабіс.
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Поліцейським винесли суворий вирок
Галицький райсуд Львова 3 серпня оголосив вирок 6 львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Хлопець помер 2,5 року тому під час поліцейського рейду в гральному закладі.
Суд визнав правоохоронців підрозділу ТОР Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб. Усім 6 патрульним присудили 8 років за ґратами. Окрім цього, підсудних позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили обіймати посади у держорганах упродовж 3 років.
У суді пояснили, що правоохоронці неправомірно застосували фізичну силу до юнака. Вони вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, що позбавило його можливості надати собі допомогу та посприяло його удушенню. Суд також вирішив стягнути з держбюджету понад 4 мільйони гривень моральної шкоди на користь родичів загиблого. Окрім цього, правоохоронці повинні компенсувати 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.Зауважте! У патрульній поліції Львівщини розповіли, що засуджених патрульних не відсторонили від роботи. Наразі вони перебувають на службі. Вирок суду оскаржуватимуть в апеляції.
Дивіться відео затримання 22-річного Володимира Клима:
Коротко про загибель 22-річного хлопця
- Правоохоронці 9 лютого 2018 року перевіряли відвідувачів салону гральних автоматів на вулиці Куліша у центрі Львова.
- Під час поверхневого огляду в кишені 22-річного львів'янина Володимира Клима патрульні знайшли якийсь згорток.
- У цей момент юнак різко розвернувся, намагаючись втекти.
- Під час затримання хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.
- Правоохоронці намагались змусити юнака виплюнути пакет, однак він знепритомнів.
- Хлопця вивели на вулицю та надали йому домедичну допомогу. Однак врятувати львів'янина не вдалося.
- Медики швидкої, яку викликали інспектори, констатували смерть хлопця.
- Експертиза встановила, що він проковтнув пакет з 2 грамами канабісу.
- Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи юнака, і він помер від асфікції.
- Після цього 6 патрульних звинуватили у перевищенні службових повноважень.
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