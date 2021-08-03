Загинув під час затримання: суд виніс вирок 6 львівським патрульним за смерть 22-річного юнака

У 2018 році під час затримання трагічно загинув 22-річний хлопець. Він проковтнув згорток з наркотиками та знепритомнів. Суд жорстоко покарав шістьох поліцейських за смерть юнака.

Хлопець помер від асфікції. У згортку, який він проковтнув, був канабіс.

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Поліцейським винесли суворий вирок

Галицький райсуд Львова 3 серпня оголосив вирок 6 львівським патрульним через смерть 22-річного львів'янина Володимира Клима. Хлопець помер 2,5 року тому під час поліцейського рейду в гральному закладі.

Суд визнав правоохоронців підрозділу ТОР Назарія Андрушківа, Станіслава Гетьмана, Олександра Демчину, Степана Дороша, Дмитра Леськіва та Олега Устіяновського винними у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб. Усім 6 патрульним присудили 8 років за ґратами. Окрім цього, підсудних позбавили спеціальних звань "лейтенант поліції" та заборонили обіймати посади у держорганах упродовж 3 років.

У суді пояснили, що правоохоронці неправомірно застосували фізичну силу до юнака. Вони вдягли на нього пластикові наручники-стяжки, що позбавило його можливості надати собі допомогу та посприяло його удушенню. Суд також вирішив стягнути з держбюджету понад 4 мільйони гривень моральної шкоди на користь родичів загиблого. Окрім цього, правоохоронці повинні компенсувати 48 тисяч гривень за проведення криміналістичної експертизи.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що засуджених патрульних не відсторонили від роботи. Наразі вони перебувають на службі. Вирок суду оскаржуватимуть в апеляції.

Дивіться відео затримання 22-річного Володимира Клима:

Коротко про загибель 22-річного хлопця

Правоохоронці 9 лютого 2018 року перевіряли відвідувачів салону гральних автоматів на вулиці Куліша у центрі Львова.

Під час поверхневого огляду в кишені 22-річного львів'янина Володимира Клима патрульні знайшли якийсь згорток.

У цей момент юнак різко розвернувся, намагаючись втекти.

Під час затримання хлопець проковтнув поліетиленовий пакетик з наркотиками.

Правоохоронці намагались змусити юнака виплюнути пакет, однак він знепритомнів.

Хлопця вивели на вулицю та надали йому домедичну допомогу. Однак врятувати львів'янина не вдалося.

Медики швидкої, яку викликали інспектори, констатували смерть хлопця.

Експертиза встановила, що він проковтнув пакет з 2 грамами канабісу.

Синтетичний полімер повністю перекрив дихальні шляхи юнака, і він помер від асфікції.

Після цього 6 патрульних звинуватили у перевищенні службових повноважень.

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