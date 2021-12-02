У Львові суд виніс вирок командиру взводу "ЛНР"

Львівський суд ув'язнив на 10 років члена фейкової республіки "ЛНР" Олександра Ланшакова. Він брав участь в обстрілі українських позицій.

Ланшакова ув'язнили заочно, адже він перебуває у розшуку. Тож наразі фактично відправити його за ґрати не можуть.

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Ланшаков обстрілював позиції ЗСУ

У вироку Галицького райсуду Львова за 26 листопада мовиться, що Олександр Ланшаков протягом 2014 – 2017 років був членом терористичній організації "ЛНР". У 2015 році його призначили на посаду командира взводу гвардійської мотострілецької бригади народної міліції фейкової республіки. Вступивши до терористичної організації, чоловік отримав спеціальну форму, вогнепальну зброю та боєприпаси.

Місцем дислокації "армійського корпусу народної міліції" є територія колишнього Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. У складі розвідувального взводу Ланшаков виходив на лінії розмежування ЗСУ та бойовиків й обстрілював позиції українських військових.

Бойовику винесли вирок

Суддя Віктор Романюк, дослідивши матеріали справи, визнав Ланшакова винним в участі у терористичній організації. Суддя взяв до уваги те, що чоловіка раніше вже притягали до кримінальної відповідальності. Тож Романюк не знайшов обставин, які б пом'якшували вину бойовика.

Суд призначив Ланшакову покарання – 10 років у в'язниці. Наразі 41-річний бойовик перебуває у розшуку як особа, яка переховується від суду. Терориста арештують одразу після того, як знайдуть.