У Львові таксист невідомо куди повіз дитину: люди ледь не влаштували самосуд

Дивна ситуація склалася у Львові 11 серпня. Таксист приїхав на замовлення, їхати з ним мала 11-річна дівчинка. Але замість того, щоб везти її за призначенням, чоловік поїхав геть не туди.

Перелякана дитина вистрибнула з автомобіля на ходу. Про інцидент у соцмережах розповіла мати дівчинки.

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"Я не чув"

Про інцидент, який трапився у Львові 11 серпня, у фейсбуці розповіла мати дівчинки, яка втрапила у халепу.

Жінка відправила доньку у відділення "Нової пошти" на таксі Bolt. Маршрут, а інакше й не могло бути, визначений – з вулиці Широкої на вулицю Низинну, та назад на Широку. Все – в межах Залізничного району Львова та порівняно поруч.

Однак дорогою дівчинка у машині побачила, що таксі повернуло геть в інший бік – у Франківський район міста. Миттєво зметикувавши, дитина написала про це мамі. Жінка відразу зателефонувала доньці й попросила дати мобільний таксисту.

– у Франківський район міста. Миттєво зметикувавши, дитина написала про це мамі. Жінка відразу зателефонувала доньці й попросила дати мобільний таксисту. Але ні – водій відвернувся та не став розмовляти з жінкою. Ба більше – він ігнорував навігатор, який чітко йому показував, куди слід їхати за умовами замовлення.

На Левандівському мості машина зупинилася перед світлофором – і дівчинка просто вистрибнула з неї. На щастя, дитина не постраждала.

У фейсбуці мати дівчинки опублікувала скриншот руху таксі й дані водія. Небайдужі львів’яни розшукали таксиста та мали з ним розмову. Її відеозапис дивіться нижче.

Там водій переконує, що "не чув" зауважень і прохань їхати за маршрутом. А ще й не бачив навігатора, і взагалі, дива та й годі, дитина сама чомусь наказала йому їхати "на Наукову".

Розмова з таксистом, який повіз маленьку дівчинку не за маршрутом: дивіться відео

Наразі невідомо, чи зацікавилися інцидентом правоохоронці, та чи коментували якось його у компанії Bolt.

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