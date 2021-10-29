У Львові від коронавірусу одужала 91-річна жінка: мала повне ураження легень

У Львові здолала коронавірус 91-річна Софія Голдак. У жінки виявили стовідсоткове ураження легень. Пенсіонерка пролежала під кисневою маскою в лікарні 10 днів. Потім ще місяць перебувала вдома з кисневим концентратором.

Тиждень тому жінка видужала повністю і зняла кисневий концентратор. Софія Голдак каже, що видужати їй допомогла вакцинація та власний оптимізм. Про це розповіли 28 жовтня.

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Допомогли вакцина і оптимізм

Під час хвороби жінкою опікувалася її онучка. Вона розповіла, що бабці в один вечір стало дуже погано, її трусило. Згодом рідні поміряли їй температуру. На очах вона почала підійматися до 39.

Перші дні жінка лікувалася вдома, а потім її відвезли до лікарні. Онука Марта була з бабусею постійно. Після 10 днів лікування в лікарні Софію Голдак виписали додому. Там вона продовжувала лікуватися ще місяць, поки повністю не одужала.

Пенсіонерка була повністю вакцинована. Хоч зізнається, коли йшла на щеплення, серйозних сподівань на вакцину не мала. Зараз жінка впевнена, що вакцина їй допомогла одужати.



У Львові одужала 91-річна жінка / Скриншот відео

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