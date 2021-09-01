У Львові відбудеться великий безкоштовний концерт "Океану Ельзи"

Цьогоріч Львівському національному університету імені Івана Франка виповнюється 360 років. З цієї нагоди гурт "Океан Ельзи" дасть великий безкоштовний концерт з надзвичайним світловим шоу.

Фронтмен гурту Святослав Вакарчук навчався у Львівському університеті. Ініціативу організувати концерт підтримали багато випускників вишу.

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У Львові відбудеться великий концерт "Океану Ельзи"

Львівський національний університет імені Івана Франка цьогоріч святкує ювілей – 360 років. З цієї нагоди у місті відбудеться великий концерт гурту "Океан Ельзи".

На честь ювілею я та мої друзі, теж випускники університету, вирішили зробити нашій Alma Mater подарунок. 18 вересня просто на площі перед головним корпусом відбудеться великий, відкритий, безкоштовний концерт групи "Океан Ельзи",

– розповів Вакарчук.

Будівля університету стане частиною сцени – на неї спроєктують спеціальну світлову програму від литовського гуру концертних інсталяцій Арвідаса Буінаускаса.



Концерт розпочнеться на площі перед університетом у суботу, 18 вересня, о 20:00. Вхід – вільний.

Дивіться відеозапрошення на концерт "Океану Ельзи" у Львові:

Створення концерту підтримали багато випускників університету

Створення гурту "Океан Ельзи" тісно пов'язане університетом. Тож Вакарчук запропонував колегам організувати безкоштовний концерт з нагоди ювілею вишу. Усі із задоволенням погодились. Виступ гурту супроводжуватиме світлове шоу світового рівня.

"Таким красивим і сяючим Львівський університет ми з вами, мабуть, ще не бачили ніколи", – зазначив Вакарчук.

Проте, щоб реалізувати задум, потрібно було залучити серйозні матеріальні й організаційні ресурси. Тож Вакарчук зустрівся з успішними бізнесменами, здебільшого випускниками Львівського університету: IT-спеціалістами, рестораторами, власниками агробізнесу та промислових компаній.

"Я розповів ідею, запропонував долучитись, підтримати. Всі, без виключення, погодились", – додав співак.

Згодом імена усіх, хто долучився до підтримки концерту "Океану Ельзи", оприлюднять. Також лідер гурту подякував керівництву університету та особисто ректору Володимиру Мельнику за підтримку цієї ідеї.

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