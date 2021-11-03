У Львові відновили історичну браму будинку, де жив Станіслав Лем: цікаві фото

У центрі Львова з'явилася ще одна відновлена історична брама. Цього разу реставратори дали нове життя дверям будинку, у якому 20 років жив відомий письменник-фантаст Станіслав Лем.

Фахівці відновили браму будинку №4 на вулиці Богдана Лепкого. Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища.

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Відреставрували браму будинку, де жив Лем

Щоб відновити історичну браму будинку, де з 1921 по 1941 рік жив Станіслав Лем, реставраторам довелось виготовляти втрачені металеві елементи. Вони доповнювали решітки, у яких бракувало деталей, виготовили нові ручки, замінили завіси та відремонтували шпінгалети.

За словами реставратора Ярослава Пащака, спочатку фахівці відчистили браму від зайвих нашарувань.

Далі працювали у декілька етапів: поставили новий поріг, замінили частину прогнилої дверної коробки та скло, розчистили тиньк, який закривав частину фрамуги, зробили ремонт полотен,

– додав Пащак.

Окрім цього, реставратори знайшли автентичний колір історичної брами та перефарбували її. Тепер вона знову стала темно-зеленою.



У Львові відреставрували ще одну історичну браму / Фото ЛМР

Загалом майстри замінили приблизно 35% металу, який зруйнувала корозія. Роботи тривали півтора місяця.

"Вартість реставраційних робіт становила 77 998 гривень. З цієї суми вклад мешканців становив 23 400 гривень", – зазначив директор ЛКП "Бюро спадщини" Павло Богайчик.

З 2018 року у Львові діє Програма співфінансування реставрації історичних дверей та брам. Вона передбачає, що 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці будинку.



Вартість робіт становила майже 78 тисяч гривень / Фото ЛМР