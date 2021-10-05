Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування, яку координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища. Вартість робіт становила понад 38 тисяч гривень.

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Біля Львівводоканалу відновили історичну браму

У Личаківському районі Львова стало більше на ще одну відреставровану історичну браму. Реставратори відновили дерев'яні двері у будинку №122 на вулиці Костя Левицького.

Браму реставрували у 2 етапи. Спочатку фахівці зробили нові ручки та відновили оздоблення. Потім майстри замінили ламель – листи деревини невеликої товщини.

Зовнішня частина цих листів зроблена з дуба, а внутрішня – з хвої, тому вона вже просіла. Довелося все замінити й перефарбувати. Також ми зробили столярну реставрацію цих дверей,

– розповів реставратор Ростислав Малецький.

За словами директора ЛКП "Бюро спадщини" Павла Богайчика, загальна вартість реставраційних робіт становила 38,64 тисячі гривень. З цієї суми вклад мешканців становив трохи більше ніж 11,5 тисячі гривень. Решту грошей дала Львівська міськрада.

Це не єдина брама, яку відновили на вулиці Костя Левицького. Цьогоріч на початку літа у будинку №21 відреставрували історичні двері-віяло – внутрішні двері під'їзду, які можуть відчинятися у 2 сторони

Зауважте! З 2018 року у Львові діє Програма співфінансування реставрації історичних дверей та брам. Вона передбачає, що 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці будинку.

У Львові відновили ще одну браму / Фото Бюро спадщини