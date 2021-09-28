У Львові відновили історичну металеву браму: чарівні фото

Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування. ЇЇ координує Бюро спадщини управління охорони історичного середовища.

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У Львові відновили історичну металеву браму

На брамі на вулиці Шота Руставелі зберігся оригінальний латунний номер із назвою вулиці. Однак на ній бракувало мідних вставок біля ручок та посередині. Також фахівцям довелося частково відновлювати завіси та вставити скло.

За словами реставратора Юрія Миколаїшина, найпошкодженішою була нижня частина дверей. Тож її повністю замінили.

Бракувало також багато оздоблювальних металевих елементів, зокрема, листків оздоблення. Їх ми виковували за зразком тих, що збереглися на брамі,

– розповів Миколаїшин.

Окрім цього, для брами реставратори повністю відновили автентичний синій колір. Його приховувала чорна фарба, якою раніше зафарбували двері. Оригінальний відтінок визначили завдяки зондуванню фарб.

Реставратори працювали приблизно 3 місяці. Директор ЛКП "Бюро спадщини" Павло Богайчик розповів, що загальна вартість реставраційних робіт становила понад 77,7 тисячі гривень.

"Із цієї суми вклад мешканців становив 23318 гривень", – додав Богайчик.

Зверніть увагу! З 2018 року у Львові діє Програма співфінансування реставрації історичних дверей та брам. 70% вартості реставраційних робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці будинку.



На брамі зберігся оригінальний номер / Фото ЛМР



Реставратори відновили автентичний номер / Фото ЛМР



Роботи тривали приблизно 3 місяці / Фото ЛМР



Місто оплатило 70% вартості реставрації / Фото ЛМР