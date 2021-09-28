Реставрацию провели в рамках городской программы софинансирования. Ее координирует Бюро наследия управления охраны исторической среды.

Интересно Во Львове выбрали лучшую кофейню города

Во Львове восстановили исторические металлические ворота

На воротах на улице Шота Руставели сохранился оригинальный латунный номер под названием улицы. Однако на них не хватало медных вставок у ручек и посередине. Также специалистам пришлось частично восстанавливать петли и вставить стекло.

По словам реставратора Юрия Миколаишина, наиболее поврежденной была нижняя часть двери. Поэтому ее полностью заменили.

Не хватало также много отделочных металлических элементов, в частности, листьев отделки. Их мы отковывали по образцу сохранившихся на воротах,

– рассказал Миколаишин.

Кроме этого, для ворот реставраторы полностью восстановили аутентичный синий цвет. Его скрывала черная краска, которой ранее закрасили двери. Оригинальный оттенок определили благодаря зондированию красок.

Реставраторы работали примерно 3 месяца. Директор ЛКП "Бюро наследия" Павел Богайчик рассказал, что общая стоимость реставрационных работ составила более 77,7 тысячи гривен.

"Из этой суммы вклад жителей составил 23 318 гривен", – добавил Богайчик.

Обратите внимание! С 2018 года во Львове действует Программа софинансирования реставрации исторических дверей и ворот. 70% стоимости реставрационных работ оплачивает городской совет, а 30% – жители дома.



На воротах сохранился оригинальный номер / Фото ЛГС



Реставраторы восстановили аутентичный номер / Фото ЛГС



Работы продолжались примерно 3 месяца / Фото ЛГС



Город оплатил 70% стоимости реставрации / Фото ЛГС