Победителем стала сеть кафе Kredens Cafe. В этом году она впервые получила такую ​​награду.

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Kredens Cafe завоевала титул лучшей кофейни Львова

Во время фестиваля Lviv Coffee Festival традиционно выбрали лучшую львовскую кофейню. В этом году этот титул впервые получила сеть Kredens Cafe. Организаторы фестиваля рассказали, что голосование проходило в 2 этапа. Сначала львовяне голосовали на сайте, а потом они могли проголосовать за любимую кофейню офлайн непосредственно в учреждениях.

Награждение состоялось вечером 26 сентября. Отличие получил владелец сети Kredens Cafe Арсен Шлапак. Кроме того, во время конкурса еще несколько кафе завоевали дополнительные награды:

Стильная кофейня – SDV Coffee;

Кофе в турке – "Dominicanes/Доминиканес";

Кофе to go – "Кава Без Назви";

Открытие года – "Старий Львів";

Кофе и к кофе – "Про100 КАВА";

Art кафе – "Кофейня-галерея "Штука".

Заметьте! Сеть кофеен Kredens Cafe насчитывает 6 заведений во Львове. Первый из них открыли в 2010 году.

Коротко о награждении лучших кофеен Львова