У Львові водій мікроавтобуса побив велосипедиста посеред вулиці

У Львові 30 листопада водій мікроавтобуса Renault Trafic побив 31-річного велосипедиста. Він просто вийшов з автівки та накинувся на чоловіка.

Інцидент трапився на перехресті вулиць Окружна – Сулими. Після бійки велосипедист заявив, що його пограбували.

До теми У Кривому Розі таксист напав на пасажирку: витягнув з авто і душив

Водій накинувся на велосипедиста

На перехресті вулиць Окружна – Сулими 30 листопада водій мікроавтобуса Renault Trafic побив велосипедиста. Після цього він повернувся в авто та поїхав геть. У Патрульній поліції Львівщини розповіли, що постраждалим виявився 31-річний велосипедист. У нього були ознаки алкогольного сп'яніння.

Наразі правоохоронці розшукують причетного до бійки водія. Про цей випадок поліцейських повідомили очевидці. Вони розповіли, що водієві буцімто не сподобалося, як велосипедист їхав дорогою. Він зупинився та відтягнув чоловіка на тротуар на протилежний бік вулиці. Там водій кинув велосипедиста на асфальт та кілька разів копнув його ногою у тулуб.

Попри те, що інцидент трапився на очах у перехожих, ті вирішили не втручатися. Правоохоронці додали, що після побиття велосипедист сказав, що його пограбували – у постраждалого зникли ключі від дому.

Дивіться відео з місця події: