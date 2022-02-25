Через війну Росії проти України на Львівщині вводять комендантську годину. Вона діятиме з 22:00 до 7:00.

Тим, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури, видаватимуть перепустки на можливість пересування вночі. Про це заявив під час брифінгу голова Львівської ОДА Максим Козицький, повідомляє 24 канал.

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За перепустками мешканці області можуть звертатися до районних адміністрацій або до ОДА. Іншим громадянам виходити на вулицю в період з 22:00 до 7:00.

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