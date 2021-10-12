Матч Україна – Боснія і Герцеговина: розробили окремі схеми заїзду та виїзду з "Арени Львів"

На "Арені Львів" 12 жовтня відбудеться футбольний матч між збірними України та Боснії і Герцеговини. Львівські патрульні розробили схеми заїзду та виїзду зі стадіону.

Гра розпочнеться о 21:45. Водіїв закликають ознайомитися зі схемами руху перед матчем.

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Патрульні розробили схеми заїзду і виїзду з "Арени Львів"

Запуск на стадіон розпочнеться о 18:45. Після закінчення матчу Україна – Боснія і Герцеговина виїзд з "Арени Львів" здійснюватиметься, за схемою, яку розробили патрульні.

Випуск із паркінгів P1.1, P1.2.P 1.3 P2,P4 відбуватиметься через вулицю Карла Мікльоша, виїхати на вулицю Стрийську можна буде лише здійснивши поворот праворуч,

– мовиться у повідомленні.

Також водії зможуть розвернутися на перехресті вулиць Стрийська – Вернадського. Своєю чергою, потрапити на трасу Київ – Чоп можна буде лише через один нижній виїзд. Повертати дозволятимуть лише праворуч. Водії зможуть розвернутися на транспортній розв'язці. Зауважте, що верхній виїзд перекриють. Рух регулюватимуть львівські патрульні.



Схема в'їзду на "Арену Львів" / Фото Патрульної поліції Львівщини

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Вболівальників закликають не користуватись автівками

Патрульні закликають водіїв ознайомитися зі схемами руху та врахувати їх перед поїздкою.

"Наголошуємо, що паркуватися можна лише у встановлених місцях, аби не перешкоджати виїзду транспортних засобів", – додали у Патрульній поліції.

Правоохоронці зауважили, що робитимуть усе можливе, аби запобігти хаотичному паркуванню. Вболівальників просять за можливості не користуватися власним транспортом.

"Шановні вболівальники, просимо вас не пересуватися проїжджими частинами, а також не йти безперервно через пішохідні переходи, аби надовго не затримувати транспорт — це заради вашої безпеки", – додали правоохоронці.

Щоб уникнути непорозумінь, водіям та пішоходам потрібно неухильно дотримуватися жестів регулювальників.



Схема виїзду з "Арени Львів" / Фото Патрульної поліції Львівщини