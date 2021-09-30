Моторошна ДТП у горах на Львівщині: п'яного водія затримали

У селі Волосянка 29 вересня трапилась ДТП – перекинулось авто, яке везло туристів. Внаслідок аварії травмувались 4 людини. Правоохоронці затримали п'яного водія.

Невдовзі винуватцеві ДТП оберуть запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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П'яний водій не впорався з керуванням

Аварія трапилася 29 вересня о 16:30 у селі Волосянка Стрийського району. Водій автівки УАЗ, 47-річний житель району, перевозив сімох туристів.

Чоловік не впорався з керуванням, внаслідок чого позашляховик перекинувся. Правоохоронці встановили, що він був за кермом п'яним.

Внаслідок ДТП травмувались водій та троє його пасажирів, 36-річний житель одного з сіл Львівського району та двоє львів'ян віком 33 роки. Медики відвезли постраждалих до лікарні.

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Водієві загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали винуватця ДТП. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху особами в стані сп'яніння".

Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном від 3 до 5 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Перекинулось авто з 7 туристами / Фото поліції Львівщини



П'яного водія затримали / Фото поліції Львівщини