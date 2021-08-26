Моторошна ДТП на Львівщині з трьома загиблими: п'яному 19-річному водієві повідомили про підозру

Неподалік Борислава 24 серпня трапилась жахлива ДТП – п'яний 19-річний водій Volkswagen Passat влетів у Volkswagen Golf. Внаслідок аварії 3 людини загинули, а 7 – отримали травми. Правоохоронці повідомили хлопцеві про підозру.

Внаслідок зіткнення автівки розтрощило вщент. Рятувальники "вирізали" загиблих та постраждалих із салонів.

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19-річному водієві повідомили про підозру

Смертельна ДТП трапилася приблизно о 23:00 у селі Попеля Дрогобицького району. Правоохоронці встановили, що 19-річний житель Борислава за кермом автівки Volkswagen Passat не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну. Там він лоб у лоб зіштовхнувся Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 40-річний житель того ж міста.

Перевірка на стан сп'яніння показала, що водій Passat керував автівкою напідпитку. Окрім цього, він не мав водійського посвідчення. Правоохоронці його затримали.

Слідчі повідомили хлопцеві про підозру. Йому інкримінують "порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують в стані сп'яніння". Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 7 до 10 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС та поліції Львівщини

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