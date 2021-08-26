Моторошна ДТП на Львівщині з трьома загиблими: п'яному 19-річному водієві повідомили про підозру
Джерело:поліція Львівщини
Неподалік Борислава 24 серпня трапилась жахлива ДТП – п'яний 19-річний водій Volkswagen Passat влетів у Volkswagen Golf. Внаслідок аварії 3 людини загинули, а 7 – отримали травми. Правоохоронці повідомили хлопцеві про підозру.
Внаслідок зіткнення автівки розтрощило вщент. Рятувальники "вирізали" загиблих та постраждалих із салонів.
До теми П'яний 19-річний водій спричинив жахливу ДТП на Львівщині: 3 людини загинули, а 7 – постраждали
19-річному водієві повідомили про підозру
Смертельна ДТП трапилася приблизно о 23:00 у селі Попеля Дрогобицького району. Правоохоронці встановили, що 19-річний житель Борислава за кермом автівки Volkswagen Passat не впорався з керуванням та вилетів на зустрічну. Там він лоб у лоб зіштовхнувся Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 40-річний житель того ж міста.
Перевірка на стан сп'яніння показала, що водій Passat керував автівкою напідпитку. Окрім цього, він не мав водійського посвідчення. Правоохоронці його затримали.
Слідчі повідомили хлопцеві про підозру. Йому інкримінують "порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують в стані сп'яніння". Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожуватиме від 7 до 12 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 7 до 10 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.
Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС та поліції Львівщини
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Коротко про ДТП на трасі Борислав – Дрогобич
- Внаслідок ДТП на місці події загинули 3 людини – водій Golf та двоє його пасажирів віком 16 та 20 років.
- Ще 7 людей травмувались: троє пасажирів Golf – двоє 19-річних хлопців та 17-річна дівчина, водій Passat та троє його пасажирок – жительки Борислава віком 18, 19 та 22 роки.
- За інформацією ДСНС Львівщини, постраждалих із травмами різного ступеня важкості госпіталізували в Дрогобицьку центральну міську лікарню.
- Також внаслідок ДТП виникла пожежа в моторному відсіку Passat. У цей момент в автомобілі перебували люди. Вони не могли врятуватись через те, що їх затисло.
- Рятувальники загасили пожежу та за допомогою аварійно-рятувального інструменту вивільнили постраждалих з деформованого авто.
- Окрім цього, вони деблокували тіла загиблих.
- До робіт залучили 17 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.