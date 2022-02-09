Мріє стати балериною: львівські лікарі врятували дівчинку з 4 вадами серця

У Львові прооперували 7-річну дівчинку одразу з 4 вадами серця. Половина дітей, народжених з діагнозом маленької пацієнтки, не доживають й до 5 років.

Дівчинка приїхала до Львова з Прикарпаття. Вона мріє стати балериною, проте серцева вада заважала їй танцювати. Ба більше – загрожувала життю дитини.

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Дівчинка мала 4 вади серця

Лікарі розповіли, що у 7-річної пацієнтки діагностували Тетрада Фалло. У серці дівчинки було одразу 4 вади – звужений клапан легеневої артерії, зміщена аорта, гіпертрофований правий шлуночок та дірочка між правим і лівим шлуночками, через яку змішується кров.

Половина із діточок, народженими з Тетрада Фалло, не доживають і до 5 років. Усе тому, що вада інколи запізно себе проявляє, це і є той час, коли вчасна діагностика може бути вирішальною,

– зазначили в лікарні.

Хворобу в дівчинки виявили під час УЗД, яке проводили її вагітній матері. Після народження до серцевих вад додалися патологія нирок, сечового міхура та кишкова непрохідність, яку усунули завдяки операції на другий день життя дитини.

"Полагодити серце тоді завадили проблеми із нирками: в Ані діагностували інфекцію. Усі 7 років дівча жило з хворим серцем. Поки інші дітки безтурботно бавилися, вона пила ліки", – додали лікарі.



У дівчинки були 4 вроджені вади серця / Фото Першого ТМО Львова

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Дитині провели операцію на серці

Дівчинка не мала сил бігати, адже швидко втомлювалася. Водночас хвороба сповільнювала ріст дитини – у своєму віці вона важила лише 17 кілограмів. Окрім цього, серцева вада не дозволяла дівчинці танцювати та загрожувала її життю.

Щойно батьки дитини дізналися про приїзд до Львова благодійної місії США Novic Cardiac Alliance, одразу звернулися ж звернулися за допомогою. Американські колеги спільно з кардіохірургами Дитячої лікарні Першого медоб'єднання Львова розробили для неї комплексну програму лікування. Спершу протягом 2 тижнів медики стабілізували функцію нирок, а згодом – прооперували серце.

"Втручання пройшло успішно. Ваду серця вдалося повністю усунути. Аня стала однією з 15 діток, яких прооперували в рамках другої у Львові місії Novic Cardiac Alliance", – зауважили лікарі.

Дівчинка вже готується їхати додому. Вона пообіцяла, що обов'язково запишеться на танцювальний гурток, коли лікарі дозволять їй це зробити.



Дівчинка невдовзі буде вдома / Фото Першого ТМО Львова