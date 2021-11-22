Неподалік Львова створять виробництво українських електровантажівок

Українська компанія CoolОn облаштує біля Львова виробництво електровантажівок. Їх планують почати виготовляти вже у 2022 році.

На підприємстві створять 120 робочих місць. Вартість однієї електровантажівки становитиме приблизно 16 тисяч доларів.

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Біля Львова виготовлятимуть електровантажівки

Власник виробничої компанії CoolOn Віталій Бризгалов розповів, що команда інженерів та конструкторів зі Львова та інших українських міст працювала над першою електровантажівкою понад 2 роки. Головною метою було те, щоб транспорт був максимально економним і вигідним для бізнесу.

Основне, що стимулює людей розглядати електроавтівки – це економія. Тому розуміючи всі обмеження, які дає електричний транспорт – маленький запас ходу, висока вартість, ми розробили автівку, яка хоч трошки може нівелювати ці проблеми,

– додав Бризгалов.

За його словами, фахівці розробили авто, яке буде вигідним бізнесу саме в містах.

"Ми розглядаємо її як суто міську вантажівку, яка не забруднює повітря в місцях найбільшої концентрації людей і одночасно дає велику економічну перевагу власнику", – зазначив власник компанії.

Бризгалов додав, що наразі компанія розглядає 2 ділянки з готовими виробничими приміщеннями під Львовом. Одна розташована у селі Муроване, а інша – біля заводу Fuijikura в Підрясному. Першу партію електровантажівок хочуть випустити у 2022 році. На виробництві планують створити 120 робочих місць.

"Ми плануємо масштабуватись до виробництва і розглядаємо Львів як основу для майбутнього зростання проєкту. За 2022 рік плануємо отримати першу чергу виробництва, сертифікуватися і почати тестову експлуатацію до 300 одиниць і на 2023 рік вийти у серійне виробництво", – додав Бризгалов.

За його словами, якщо все буде добре, то компанія побудує свій великий завод з орієнтацією на Європу. Він випускатиме до 50 тисяч одиниць на рік.

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Завод можуть збудувати у 2025 році

Бризгалов розповів, що міська влада готова запропонувати ділянку під будівництво заводу з виробництва електровантажівок в одному з промислових зон Львова – у Рясному чи "Сигнівці". Компанія CoolOn планує будувати власний завод у 2024 – 2025 роках.

На вантажівках CoolOn буде один або 2 електродвигуни потужністю до 120 кіловатів. Авто можуть мати передньопривідну конфігурацію або систему повного приводу. Вантажівка набиратиме швидкість до 90 кілометрів за годину.

Одного заряду батареї вистачатиме на 300 кілометрів. Комплектація автомобілів на 80% складатиметься з локальних компонентів. Електровантажівка буде розрахована на пересування у містах та приміських територіях. Її місткість становитиме до 3 тонн.

За словами Бризгалова, компанію з виробництва вантажівок зареєструють у Львові. Проте основний офіс розташовуватиметься у Великій Британії. Компанія вже має потенційних замовників, які готові придбати електровантажівки з наступного року.