Ніч пройшла спокійно, але служби працюють посилено, – Садовий про ситуацію у Львові

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що зараз відбувається у Львові. За його словами, ніч проти 2 березня минула спокійно.

Однак усі працюють у посиленому режимі. Про це Садовий повідомив у ранковому ефірі "UA Перший", передає 24 канал.

Увага На Львівщині не змінювали комендантську годину: вона далі з 22:00 до 7:00

Яка зараз ситуація у Львові

Ніч пройшла, в принципі, спокійно. Всі служби, звичайно, працюють у посиленому режимі,

– сказав Садовий.

У місті 6 ранку виходить на маршрути громадський транспорт – трамваї, тролейбуси та автобуси. Однак, як зазначив мер міста, автобусів зараз менше, тому що частину передають для військових потреб.

Місто мобілізується

Також як він додав, що вже безліч добровольців записалися до лав Територіальної оборони. "Усе місто мобілізується", – зазначив мер.

Також вже понад 30 сотень мешканців записалися до оборони Львова у райадміністраціях. Крім цього активно збирають та передають гуманітарну допомогу в інші міста України.

"Фактично, Львів повністю мобілізований. Насамперед – допомога хлопцям на передовій, робота Тероборони, комунальних служб. Великий об'єм роботи, але це таке життя зараз", – підсумував Садовий.

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