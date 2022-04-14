"Ніхто не залишився без допомоги": як Львів став гуманітарним штабом для усієї України

З перших днів війни Львів перетворився на гуманітарний хаб. Місцева влада, волонтери та іноземні партнери працюють над допомогою для переселенців та зруйнованих міст.

Про те, як зараз живе Львів розповів міський голова Андрій Садовий. Він зазначив, що з перших днів йому телефонують мери закордонних міст-партнерів.

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Усі питають про те, чим і як вони можуть допомогти.

Кожна розмова завершувалась відправленням вантажівок з допомогою. Це той момент, коли довіра – не просто слова, а конкретні дії,

– розповів Садовий.

Як тепер функціонує міська рада

Управління зовнішніх зв'язків перетворилося на цілодобовий логістичний центр, який відправляє запити і контролює шлях кожного вантажу.

Департамент розвитку Львова став мережею гуманітарних складів. Він отримав 210 звернень від різних населених пунктів України. Мер запевнив, що ніхто не залишився без допомоги.

Зараз, коли закордонні міста звертаються з бажанням допомогти, Львівська міська рада відправляє їм конкретний список. Далі в мерію звертаються українські міста й села і їм відправляють допомогу, яка є на складі.

Скільки тонн допомоги роздали у Львові

За час війни Львів отримав вже 3400 тонн допомоги з-за кордону, 3000 тонн – відправив потребуючим населеним пунктам.

Решту 400 тонн роздали переселенцям, яких у Львові зараз є близько 200 тисяч.

Садовий переконаний, що невдовзі Україна здобуде перемогу, а департаменти міської ради повернуться до своєї звичної роботи.

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