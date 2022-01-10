У нищівній ДТП на трасі Львів – Луцьк постраждали 5 людей: 3-річний хлопчик потрапив у лікарню

У Червоноградському районі Львівщини 9 січня зіштовхнулися Audi A6 та Fiat Doblo. Внаслідок аварії постраждали 5 людей, серед яких були троє неповнолітніх.

Постраждалі потрапили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють причини зіткнення.

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У ДТП постраждали 5 людей

Нищівна аварія трапилася о 13:30 у селі Бабичі на трасі Львів – Радехів – Луцьк. Правоохоронці попередньо встановили, що водій Audi A6, 50-річний житель Рівненщини, в'їхав у Fiat Doblo, за кермом якого був 59-річний львів'янин.

Внаслідок ДТП травмувалися водій Audi та 4 його пасажири – 3-річний хлопчик, дівчата віком 14 і 16 років та 45-річна жінка. Усіх постраждалих госпіталізували.



На трасі зіткнулися Audi A6 та Fiat Doblo / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцеві ДТП може загрожувати до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.



В ДТП постраждали 5 людей / Фото поліції Львівщини



Серед постраждалих були 3 неповнолітніх / Фото поліції Львівщини



Поліція встановлює обставини зіткнення / Фото поліції Львівщини

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