Ноти знайшли через 200 років: у Львові виконали унікальний твір Моцарта

На музичному фестивалі LvivMozArt диригентка Оксана Линів із оркестром та хором театру вийшли до публіки з унікальною знахідкою. Вони виконали музичний твір Франца Ксавера Моцарта, який у світі знайшли лише нещодавно.

Коли композитор писав цей твір, йому ще не виповнилося й 14 років. Він підлітком виконав її на своєму першому публічному виступі у Відні, а далі ноти зникли аж на 200 років.

До теми У Львові стартував LvivMozArt – фестиваль класичної музики: програма заходу

Лище нещодавно ноти знайшли у Берлінській державній бібліотеці.

В 14 років – це не те, що дуже сміливо, це настільки талановито. Що тут скажеш, гени батька своє відіграли,

– зауважив тенор Михайло Малафій.

Прем'єра "Космічна симфонія"

Під час фестивалю влаштували світову прем'єру "Космічної симфонії" першої української жінки-композиторки Стефанії Туркевич. Вона написала її під враженням від подорожі Ніла Армстронга на Місяць.

Стефанія Туркевич написала дуже складний твір. Коли ми вперше почали дивитися цю партитуру, зрозуміли, що це дуже віртуозний твір і, фактично, не грабельний,

– зазначила артдиректорка фестивалю LvivMozArt Оксана Линів.

Твір, що складається з 3 частин, довелося редагувати, бо було зрозуміло, що це лише ескіз композиторки. У більшість концертів фестивалю LvivMozArt додають саме українських композиторів, щоб пропагувати їх у світі.

"В мене не було інтерв'ю, де не питали б мене про фестиваль LvivMozArt. Це дуже приємно, коли журналістів з інших континентів цікавлять не тільки мої прем'єри в Парижі, Римі, Байройті і Берліні, а вони питають, як в Україні фестиваль", – додала Линів.

Фестиваль LvivMozArt у 2021 році: коротко

Захід класичної музики присвятили 230-літтю від народження Франца Ксавера Моцарта – сина видатного австрійського композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Моцарт-молодший впродовж 30 років жив у Львові і створив у місті перше музичне товариство.

Впродовж 4 днів фестивалю для меломанів підготували понад 20 музичних дійств. Презентували також виставку раритетів.

На виставці глядачам показують перше видання "Реквієму" Вольфганга Моцарта. Також на карті нанесли локації, де у Львові бував Моцарт-молодший.

Фестиваль LvivMozArt триватиме до неділі. Крім подій класичної, електронної, імпровізованої музики, організатори підготували нічні експериментальні концерти.