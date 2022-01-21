Організатор вдавав майора поліції: на Львівщині затримали банду наркоторговців

На Львівщині затримали учасників наркоугруповання. Його організатор видавав себе за колишнього співробітника поліції.

Зловмисник казав, що він добре обізнаний в оперативній роботі. Йому вже повідомили про підозру.

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Зловмисник видавав себе за майора поліції

Кілька жителів Львівщини створили злочинне угруповання. Його організатором був 47-річний стриянин. Зловмисники займалися виробництвом і продажем наркотиків та психотропів. "Сировину" замовляли в інтернеті та отримували поштою.

У приватному будинку, який належить рідним одного зі зловмисників, вони налагодили виробництво. Згодом через соцмережі чоловіки домовлялися з клієнтами про зустрічі, об'єми продажів та оплату.

Лідер злочинної групи, щоб підвищити свою вагомість у кримінальному світі, говорив, що він був майором міліції. Тому чоловік пропонував іншим групам наркодилерів свій "влив та захист". Насправді він ніколи не був правоохоронцем.

Поліцейські провели оперативну закупку у наркоторговців. За висновком експертизи, зловмисники продали їм амфетамін.

Учасників банди затримали / Фото Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції

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Зловмисникам загрожує в'язниця

Правоохоронці разом із бійцями спецпідрозділу КОРД затримали 4 зловмисників. У їхніх помешканнях провели обшуки. Поліцейські вилучили прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків, амфетамін, гроші, зброю та мобільні телефони.

Організаторові та учасникам угруповання слідчі оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

"незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків, психотропів або їхніх аналогів";

"незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів".

Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.