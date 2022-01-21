Организатор притворялся майором полиции: на Львовщине задержали банду наркоторговцев

21 января 2022 , 14:11
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Источник:

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Во Львовской области задержали участников наркогруппировки. Ее организатор выдавал себя за бывшего сотрудника полиции.

Злоумышленник говорил, что он хорошо осведомлен об оперативной работе. Ему уже сообщили о подозрении.

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Злоумышленник выдавал себя за майора полиции

Несколько жителей Львовщины создали преступную группировку. Ее организатором был 47-летний стриянин. Злоумышленники занимались производством и продажей наркотиков и психотропов. "Сырье" заказывали в интернете и получали по почте.

В частном доме, принадлежащем родным одного из злоумышленников, они наладили производство. Впоследствии через соцсети мужчины договаривались с клиентами о встречах, объемах продаж и оплате.

Лидер преступной группы, чтобы повысить свою значимость в криминальном мире, говорил, что он был майором милиции. Поэтому мужчина предлагал другим группам наркодилеров свое "влияние и защиту". На самом деле, он никогда не был правоохранителем.

Полицейские провели оперативную закупку у наркоторговцев. По заключению экспертизы, злоумышленники продали им амфетамин.

Участников банды задержали Департамент внутренней безопасности Нацполиции

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Злоумышленникам грозит тюрьма

Правоохранители вместе с бойцами спецподразделения КОРД задержали 4 злоумышленников. В их домах провели обыски. Полицейские изъяли прекурсоры и оборудование для производства наркотиков, амфетамин, деньги, оружие и мобильные телефоны.

Организатору и участникам группировки следователи объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

  • "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропов или их аналогов";
  • "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров".

Если вину злоумышленников докажут в суде, им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Автор: Ольга Котів