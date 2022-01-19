По информации следствия, в Ровно главой преступников был уголовный авторитет, который отбывает наказание в местной исправительной колонии. Его заключили в тюрьму за преступления, связанные с убийством и нанесением тяжких телесных повреждений.

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Схема в Ровно

Отмечается, что в криминальном мире его считали "наблюдающим" за этим учреждением. Там он создал преступную группировку с четкой иерархией, которая поставляла и сбывала осужденным наркотики.

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СБУ разоблачила канал поставки наркотиков в тюрьме Ровно / Фото СБУ

В ее состав входили заключенные и жители Ровненской, Волынской, Киевской и Донецкой областей. Так называемый надзиратель внедрил и контролировал наполнение "общака", в который поступали деньги с:

  • продажи наркотиков;
  • азартных игр;
  • поставок на территорию учреждения табачных изделий и еды;
  • других видов противоправной деятельности.

Часть этих денег он отправлял "ворам в законе" в Россию. Сообщники, которые были "на свободе", фасовали и маскировали наркотики в продуктах и ​​отправляли посылками в тюрьму. Кроме того, перебрасывали товар через защитные сооружения учреждения.

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Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото СБУ

По информации правоохранителей, они обнаружили 13 фактов совершения преступлений этой группировкой. Во время обысков в колонии и местах проживания фигурантов дела сотрудники СБУ нашли наркотические вещества, черновую бухгалтерию, деньги, средства связи и другое.

На основании этих улик организатору и 7 его сообщникам сообщили о подозрении.

Схема на Волыни

В то же время на Волыни правоохранители установили, что 2 осужденных, которые считают себя авторитетами в криминальном мире, собрали преступную группу из "единомышленников". В ее состав входили 6 заключенных и 3 находящихся "на свободе".

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В состав преступной банды входили 9 человек / Фото СБУ

Преступники занимались снабжением и распространением психотропных веществ в колонии. В результате обысков правоохранители изъяли:

  • наркотические средства;
  • психотропные вещества;
  • холодное оружие;
  • средства связи;
  • другие подтверждения противоправной деятельности.

Преступникам сообщили о подозрении в совершении преступления.

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