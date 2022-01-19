По информации следствия, в Ровно главой преступников был уголовный авторитет, который отбывает наказание в местной исправительной колонии. Его заключили в тюрьму за преступления, связанные с убийством и нанесением тяжких телесных повреждений.

Читайте также Угроза миллионных убытков: СБУ разоблачила оборонную схему

Схема в Ровно

Отмечается, что в криминальном мире его считали "наблюдающим" за этим учреждением. Там он создал преступную группировку с четкой иерархией, которая поставляла и сбывала осужденным наркотики.



СБУ разоблачила канал поставки наркотиков в тюрьме Ровно / Фото СБУ

В ее состав входили заключенные и жители Ровненской, Волынской, Киевской и Донецкой областей. Так называемый надзиратель внедрил и контролировал наполнение "общака", в который поступали деньги с:

продажи наркотиков;

азартных игр;

поставок на территорию учреждения табачных изделий и еды;

других видов противоправной деятельности.

Часть этих денег он отправлял "ворам в законе" в Россию. Сообщники, которые были "на свободе", фасовали и маскировали наркотики в продуктах и ​​отправляли посылками в тюрьму. Кроме того, перебрасывали товар через защитные сооружения учреждения.



Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото СБУ

По информации правоохранителей, они обнаружили 13 фактов совершения преступлений этой группировкой. Во время обысков в колонии и местах проживания фигурантов дела сотрудники СБУ нашли наркотические вещества, черновую бухгалтерию, деньги, средства связи и другое.

На основании этих улик организатору и 7 его сообщникам сообщили о подозрении.

Схема на Волыни

В то же время на Волыни правоохранители установили, что 2 осужденных, которые считают себя авторитетами в криминальном мире, собрали преступную группу из "единомышленников". В ее состав входили 6 заключенных и 3 находящихся "на свободе".



В состав преступной банды входили 9 человек / Фото СБУ

Преступники занимались снабжением и распространением психотропных веществ в колонии. В результате обысков правоохранители изъяли:

наркотические средства;

психотропные вещества;

холодное оружие;

средства связи;

другие подтверждения противоправной деятельности.

Преступникам сообщили о подозрении в совершении преступления.

Последние разоблачения Службы безопасности Украины

СБУ разоблачила должностное лицо акционерного общества "Укргаздобыча" на незаконной схеме. Отмечается, что 38-летний мужчина требовал деньги у предприятия за перенос сроков поставки.

В Киеве разоблачили группу врачей-мошенников. Они торговали поддельными сертификатами о вакцинации против COVID-19.

СБУ задержала агента спецслужб России, который планировал ряд терактов в Одесской области. Его поймали, когда он вербовал исполнителя будущих преступлений.

Актуально – СБУ "поставила на колени" донецкого террориста: смотрите видео