Организовывали такую схему, вероятно, чиновник одного из оборонных предприятий и двое представителей столичной коммерческой структуры.
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Как действовала схема
Следователи утверждают, что группировка в начале 2019 наладила механизм незаконного получения денег. За них хотели купить детали для изготовления металлических конструкций на бронетанковом заводе.
Чиновник госпредприятия способствовал заключению договора с представителями аффилированной фирмы для закупки запчастей. Однако вместо сертифицированного оборудования купили некачественное. Более того, приобрели его по завышенным ценам у восточно-азиатских производителей.
Правоохранители разоблачили оборонную схему / Фото СБУ
Подделывали документы
Чтобы реализовать схему, ее участники вносили недостоверные сведения в отчеты. Полученные "прибыли" выводили в тень через подконтрольную коммерческую структуру.
На госпредприятии, в офисах и дома у организаторов схемы в Киеве и Житомире нашли документы и печати, а также деньги.
Что нашли при обысках / Фото СБУ
Объявили подозрения
Трем предполагаемым организаторам схемы объявили подозрения в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, подделке документов, отмывании денег.
Теперь решают вопрос об избрании мер пресечения.
Организаторам объявили подозрения / Фото СБУ