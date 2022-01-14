Організовували таку схему, ймовірно, чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників столичної комерційної структури.

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Як діяла схема

Слідчі стверджують, що угруповання на початку 2019 налагодило механізм незаконного одержання грошей. За них хотіли купити деталі для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі.

Посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми для закупівлю запчастин. Однак замість сертифікованого обладнання купили неякісне. Ба більше, придбали його за завищеними цінами у східно-азійських виробників.



Правоохоронці викрили оборонну оборудку / Фото СБУ

Підробляли документи

Щоб реалізувати оборудку, її учасники вносили недостовірні відомості до звітів. Отримані "прибутки" виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру.

На держпідприємстві, в офісах та вдома в організаторів схеми у Києві та Житомирі знайшли документи та печатки, а також гроші.



Що знайшли при обшуках / Фото СБУ

Оголосили підозри

Трьом ймовірним організаторам схеми оголосили підозри у привласненні майна, шляхом зловживання службовим становищем, підробці документів, відмиванні грошей.

Тепер вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів.



Організаторам оголосили підозри / Фото СБУ