У одессита изъяли расфасованные наркотики, упаковочные материалы, весы и шприцы. Сейчас следователи устанавливают происхождение всех вещей.

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Что грозит одесситу

Правоохранители квалифицировали действия мужчины как незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Все вещественные доказательства отправили на экспертное доследование. Задержанному грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

У мужчины изъяли доказательства преступной деятельности / Фото Национальной полиции

Задержание наркоторговцев в Украине

Работники Киевского следственного изолятора продавали наркотики на территории СИЗО. Их задержали в июне 2021 года. Как сообщили следователи, члены группировки организовали распространение метадона и марихуаны среди заключенных. Прокуроры 18 января 2022 года направили обвинительный акт. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.

Харьковского полицейского, который продавал метадон и димедрол, задержали 8 июля 2021 года. Однако следствие завершилось 17 января 2022 года. Правоохранителя будут судить сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В центре Львова полицейские разоблачили наркопритон. Такая информация появилась 14 января 2022 года. Владельца квартиры, где все происходило, задержали по подозрению в распространении наркосодержащих таблеток и психотропов. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.