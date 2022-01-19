В одесита вилучили розфасовані наркотики, пакувальні матеріали, вагу та шприци. Наразі слідчі встановлюють походження всіх речей.

До теми СБУ викрила угрупування, які збували наркотики в колоніях

Що загрожує одеситу

Правоохоронці кваліфікували дії чоловіка як незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту. Всі речові докази відправили на експертне дослідення. Затриманому загрожує від 4 до 8 років в'язниці.



У чоловіка вилучили докази злочинної діяльності / Фото Національної поліції

Затримання наркоторговців в Україні

Працівники Київського слідчого ізолятора продавали наркотики на території СІЗО. Їх затримали у червні 2021 року. Як повідомили слідчі, члени угруповання організували розповсюдження метадону та марихуани серед в'язнів. Прокурори 18 січня 2022 року скерували обвинувальний акт. Чоловікам загрожує до 12 років у в'язниці.

Харківського поліцейського, який продавав метадон та димедрол, затримали 8 липня 2021 року. Однак слідство завершилось 17 січня 2022 року. Правоохоронця судитимуть відразу за кількома статтями Кримінального кодексу.

У центрі Львова поліцейські викрили наркопритон. Така інформація з'явилася 14 січня 2022 року. Власника квартири, де все відбувалося, затримали за підозрою у розповсюдженні нарковмісних таблеток та психотропів.Чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.