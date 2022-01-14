Невдовзі затриманому повідомлять про підозру. Досудове розслідування триває.

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У Львові "накрили" наркопритон

Львівські правоохоронці викрили наркопритон. За інформацією ZAXID.NET, він був розміщений у центрі міста. Правоохоронці затримали власника квартири за підозрою у розповсюдженні нарковмісних таблеток та психотропів. Під час обшуку в помешканні 49-річного львів'янина правоохоронці знайшли:

нарковмісні таблетки, зокрема, медичний метадон;

згортки з речовиною, схожою на марихуану;

пристрої для вживання наркотиків та психотропів;

отримані від незаконної діяльності гроші та інші речові докази.

Окрім того, поліцейські виявили у квартирі чоловіка, який перебував у розшуку за крадіжки на Одещині. Невдовзі правоохоронці передадуть його одеським колегам.

Дивіться фото обшуку в наркопритоні / Фото поліції Львівщини

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Зловмиснику готують підозру

Невдовзі суд обере власнику квартири запобіжний захід. Зловмиснику планують повідомити про підозру в:

"незаконному виробництві, придбанні, зберіганні чи збуті наркотиків, психотропів або їхніх аналогів";

"організації або утриманні місць для незаконного вживання чи виготовлення наркотиків, психотропів або їхніх аналогів";

"незаконному виробництві, придбанні чи зберіганні з метою збуту або збут отруйних чи сильнодійних речовин чи лікарських засобів"

Максимальне покарання, яке загрожує затриманому, – до 10 років за ґратами з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування.