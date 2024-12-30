Мешканці селища помічали, як у Брюховичах постійно з'являються сумнівні забудови, різні багатоповерхівки. Про це 24 Каналу розповіла журналістка NGL.media Олександра Губицька.

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"Він вже давно у владі Брюховичів, спочатку був депутатом тривалий час, потім став селищним головою. Він був самовисуванцем, ніякої політичної сили не представляв. Уже після приєднання Брюховичів до Львова, це стала Львівська територіальна громада, він став депутатом Львівської облради та зараз входить до фракції "Європейська солідарність", – сказала вона.

У 2020 році активно роздавав землі

Олександра Губицька зазначила, що Брюховичі – це селище рекреаційного типу, де були здебільшого малоповерхові забудови. Останній рік перед приєднанням до Львова, 2020 рік, відзначився тим, що дуже активно роздавали земельні ділянки, надавали містобудівні умови та обмеження для забудови у селищі.

Сесії проводили в останні дні перед приєднанням. Земельних рішень, якщо проаналізувати, то було у кілька разів, у 6 чи 7 разів більше, ніж попередні роки, які приймалися. Очевидно було, що перед приєднанням до Львова так масово роздавали землі та видавали дозволи на забудову,

– пригадала вона.

За її словами, матеріал готували до публікації приблизно у січні 2025 року. Через затримання ДБР довелося прискоритися та опублікувати статтю зараз. Її готували ще з літа 2024 року.

Гучних історій було багато

Усе почалося з того, що було приміщення на 400 метрів квадратних, які дружина Володимира Доманського, Катерина, придбала шляхом купівлі компанії. Тобто вона стала засновницею компанії, у якої вже було це приміщення.

Цю фірму створили, внесли туди це приміщення у статутний капітал, вона її перекупила. Статутний капітал був лише 645 тисяч гривень, але це приміщення продавали за 5 мільйонів гривень. Це перше, що мене зацікавило. Я почала з'ясовувати. 5 мільйонів на купівлю цієї нерухомості не було. Це доволі велике приміщення. Почали дивитися, що ж є в родичів,

– сказала журналістка.

Було дуже багато історій, коли його родичі купували земельні ділянки, наприклад, за 60 – 100 тисяч гривень, а потім перепродавали за понад мільйон. Наприклад, одна з компанії записана на тестя Володимира Доманського, було багато співвласників. Вони вносили в статутний капітал нерухомість, і потім або продавали її, або виводили на когось з нових засновників.

"Найбільше мене вразило два котеджі у Брюховичах. Зрозуміло, що котеджі не коштують дешево, це такі особняки. Але один з них чомусь фірма продає за 60 – 80 тисяч, а другий – за кілька мільйонів гривень", – підкреслила Губицька.

Одна з найгучніших історій – у 2020 році, перед приєднанням до Львова, кілька гектарів землі передали громадській організації ветеранів АТО нібито для побудови реабілітаційного центру. Там була стара недобудована школа. Цей освітній заклад вирішили списати з порушенням процедур. У результаті тепер на цій величезній території, замість школи, будуть будувати не реабілітаційний центр для учасників АТО, а масивну житлову забудову. У комплексі буде невелика частина для ветеранів війни.

Це жахіття, тому що це гектари земель, які місто могло б продати на конкурентних засадах, отримати кошти, збудувати те, що вона хоче, для тих же учасників АТО. Але земельну ділянку передали у безкоштовне, постійне користування на тривалий час. Бюджет селища нічого за це не отримав,

– зауважила журналістка.

Таких історій у Брюховичах було багато. Наприклад, частково забиралися землі з лісгоспу, на них дозволяли будувати якісь об'єкти. Були скандали з військовою частиною та так далі.

Відомо, що зараз Брюховичі дуже сильно забудовані, зокрема, багатоповерхівками. Тут багато озеленених територій, частина з них ще залишилася. Якщо порівнювати всі селища навколо Львова, то земля у Брюховичах є найдорожчою.

Розслідування справи

Журналістка NGL.media вважає, що це не все майно, яке вдалося показати. За тими фактами, які виклали у матеріалі, вона буде звертатися і до НАЗК, і в антикорупційні, правоохоронні органи, щоб вони проводили розслідування. Адже відомо, що не все майно декларувалося у належний спосіб, усі відомості декларації не відображені, деякі з пунктів підпадають під кримінальну відповідальність.

Хочу, щоб ці факти у належний спосіб розслідували, і він був покараний за це. Не знаю, як буде розвиватися розслідування, яке стосується цих коштів, які в унітазі лежали. Мені не дуже правдоподібною видається версія Володимира Доманського. Він стверджує, що це кошти, які йому повернули, які він позичав. Але якщо тобі нічого приховувати, то чому ти зливаєш ці кошти в унітаз?

– зазначила вона.

Олександра Губицька наголосила, що ці факти будуть досліджені, і ми дізнаємося багато деталей. Є багато інших фактів, які повинні бути розслідувані.