Куди піти та де відсвяткувати Новий рік 2025 у Львові – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Попри те, що цьогоріч у Львові немає святкового ярмарку, у центрі все ж панує новорічна атмосфера. Все завдяки українському бізнесу, який прикрашає фасади ресторанів, кафе та крамничок. Тож, отримати новорічний настрій можна просто прогулюючись Львовом.

Що варто побачити у Львові на Новий рік

Головна ялинка міста

Її вже традиційно встановили біля Оперного театру. Зелена красуня стала центром святкових подій та фотосесій. Цьогорічне святкове дерево, висотою близько 16 метрів, місту подарувала родина Ярослава та Ганни Підвірних із села Бірки Яворівського району Львівської області.

Особливістю прикраси ялинки стала ілюмінація, придбана ще у 2018 році, а на верхівці замість традиційної зірки встановили протитанковий "їжак", виготовлений працівниками ЛКП "Львівелектротранс" кілька років тому.

Довідка. Варто зазначити, що на встановлення та оздоблення ялинки не витрачали коштів з міського бюджету, а підсвітка дерева є енергоощадною.

У Львові засвітили ялинку: дивіться відео

Концерти та вистави

У період свят у Львові проходить безліч концертів, театральних вистав та музичних перформансів. До прикладу, 31 грудня 2024 року о 18:00 відбудеться "GRAND GALA. Великий новорічний концерт з оркестром". Там в атмосфері затишку й тепла прозвучать улюблені святкові композиції мільйонів людей в Україні та усьому світі.

Звучатимуть також легендарний "Щедрик" та хіти сучасності, – прекрасний концерт подарує цілий спектр емоцій та вражень! Урочиста подія стане красивим продовженням класичної європейської традиції різдвяно-новорічних концертів та об’єднає в собі чудову музичну програму, світлове та візуальне шоу,

– пишуть організатори.

Атмосфера новорічного Львова: дивіться відео

Катання на ковзанах в Emily Resort

Якщо прогулянка центом міста не допомогла віднайти новорічний настрій, то пропонуємо вирушити за місто – в Emily Resort. Там можна цікаво та активно провести час з родиною. Якщо ж кататися на ковзанах не хочеться, то можна просто прогулятися територією комплексу.

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Святкування Нового року у Львові – це унікальна можливість відчути справжню українську гостинність, насолодитися культурними подіями та створити незабутні спогади. Бажаємо всім українцям у новому році – миру, тепла, затишку та перемоги!